ANASAYFA

Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!

Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Instagram için uzun süredir beklenilen güncelleme yayınlandı ve böylece Instagram Hikayeler için GIF desteği kullanıma sunuldu. (Kaynak: shiftdelete)
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