Jet kazası yorumları Cübbeli Ahmet Hoca'yı rahatsız etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kadının hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında yapılan çirkin yorumlar için "Şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.