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Kendi ürettiği kuluçka makinasıyla 'civciv' çıkarıyor

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Kendi ürettiği kuluçka makinasıyla 'civciv' çıkarıyor
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Kuzupınar köyünde yaşayan Cevat Kaya, Kendi ürettiği kuluçka makinasıyla evinde yumurtalardan civciv çıkarıp yetiştiriyor.
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