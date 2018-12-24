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Korkunç cinayet! Kafaları kesilmiş halde bulundular

Korkunç cinayet! Kafaları kesilmiş halde bulundular
Resul Yanbul / Belçika’nın Liege Herstal bölgesinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur korkunç bir cinayete kurban gitti.
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