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Merkez Bankası toplandı: Borç verme faiz oranı yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltildi

Merkez Bankası toplandı: Borç verme faiz oranı yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltildi
Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltti.
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