ANASAYFA

'Öksüz’ü Almanya'dan istedik'

'Öksüz’ü Almanya'dan istedik'
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, seçim bölgesi Gaziantep’te, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı.
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