ANASAYFA

Pelikanlar Amasya’ya erken geldi

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Pelikanlar Amasya’ya erken geldi
Afrika`dan Anadolu`ya göç eden ak pelikanlar üreme dönemlerini geçirdikleri Amasya`daki Yedıkır Baraj Gölü`ne bu yıl yaklaşık 2 ay erken geldi.
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