ANASAYFA

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı
Sarıkamış’ta Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları iş başı yaparak vatandaşları ilk sahura kaldırdı.
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