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Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü

Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü
Hakkari’deki havan saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin’in Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitimini yaptığı ve bir dönem ailesiyle burada yaşadığı belirtildi.
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