Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü

Hakkari’deki havan saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin’in Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitimini yaptığı ve bir dönem ailesiyle burada yaşadığı belirtildi.