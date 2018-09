Sözlü tartışma uzadı! Bıçaklar konuştu

Bursa`da bir aile ve bir otopark görevlisi park parası için kavga etti. Çıkan kavga da 3 kişi ellerindeki bıçaklar ile otopark görevlisine saldırınca görevli bir kafeye girerek saklandı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.