ANASAYFA

Tır sürücüsü dehşet saçtı

Tır sürücüsü dehşet saçtı
Düzce kent merkezine giren tır sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi.
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