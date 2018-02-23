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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Asgari ücretle birlikte fiyatı yükseldi...

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Asgari ücretle birlikte fiyatı yükseldi...
Asgari ücrete gelen zamla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında da önemli bir değişiklik oldu. KAYNAK: YENİ ASIR - FARUK ERDEM
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