Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Asgari ücretle birlikte fiyatı yükseldi...

Asgari ücrete gelen zamla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında da önemli bir değişiklik oldu. KAYNAK: YENİ ASIR - FARUK ERDEM