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Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
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