Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.