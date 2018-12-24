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Ukraynalılar kıştan etkilenen leylekleri elleriyle besliyor

Ukraynalılar kıştan etkilenen leylekleri elleriyle besliyor
Ukraynalılar, soğuk hava ile karşılaşan yabani leylekleri elleriyle besleyerek, hayatta kalmalarına yardımcı oluyor.
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