ANASAYFA
  • iha.com.tr »
  • UMKE görevlisi Burak Tatar Afrin'de şehit oldu | Şehit Burak Tatar

UMKE görevlisi Burak Tatar Afrin'de şehit oldu | Şehit Burak Tatar

Haberin detayı için tıklayınız...

UMKE görevlisi Burak Tatar Afrin'de şehit oldu | Şehit Burak Tatar
Erzurumlu sağlık görevlisi Burak Tatar, Afrin’de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü. Patlamada 3 asker de yaralandı.
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç