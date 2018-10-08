Umuda yolculuk drama dönüştü

1/5 Geçtiğimiz 30 Mart tarihide Iğdır`da meydana gelen trafik kazasında 17 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Türkiye`nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Alev alan minibüsteki bazı yolcular araçtan fırlayıp yola savruldu. Bu sırada söz konusu minibüsün arkasından gelen ve yine kaçak göçmenleri taşıyan 04 D 5636 plakalı başka bir minibüs de yola savrulan yaralıların bazılarına çarptı. Minibüsün sürücüsü ve kaçak göçmen yolculardan 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.