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Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Türkiye`nin Suriye`nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı`na destek veren ünlü isimler sınır hattına gidiyor.
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