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Uygulamadan çıkmanıza gerek yok, WhatsApp'ta bundan sonra...

Uygulamadan çıkmanıza gerek yok, WhatsApp'ta bundan sonra...
WhatsApp, YouTube videolarını doğrudan uygulamada görüntülemeye olanak tanıyan yeni bir önemli özellik üzerinde çalışıyordu.
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