ANASAYFA

Van’da korkutan yangın

Van’da korkutan yangın
Van’da iş yerlerinin bulunduğu pasajda çıkan yangın itfaiye ve TOMA`nın müdahalesi sonucu 1,5 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürülürken, 5 işyeri ile 5 ambar yanarak kül oldu.
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