Vekil olmayanlara bakanlık koltuğu
İktidar partisinde liste kulisleri hızlandı. Yeni hükûmet sistemi ile ilgili olarak “vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu” doğdu. Ağır toplardan bazıları yeni dönemde de bakanlığa getirilecek.
Erken seçim kararının kesinleşmesi ile birlikte, milletvekili aday listelerinin kimlerden oluşacağına yönelik tartışmalar, kulislerin ilk gündem maddesi hâline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanması beklenen AK Parti MYK’da da, milletvekili aday başvuruları başta olmak üzere, seçim sürecine ilişkin yol haritası masaya yatırılacak. Toplantıda, aday başvurularına ilişkin takvimin netleştirilmesi bekleniyor.