ANASAYFA

WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu bulundu

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WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu bulundu
WhatsApp`a gelen gönderilen mesajları silme özelliğinin bir açığı tespit edildi.
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