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Yer: Sivas! Eski bir bordo bereli… Yakalar yakalamaz çiğ çiğ yedi!

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Yer: Sivas! Eski bir bordo bereli… Yakalar yakalamaz çiğ çiğ yedi!
Sivas`ın Suşehri ilçesinde yaşayan eski bordo bereli Yunus Emre Kutlu, doğada hayatta kalabilmenin mümkün olabileceğini barajda tuttuğu çiğ balığı yiyerek gösterdi. Onur Erden
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