ANASAYFA

Yolcu otobüsünde panik

Yolcu otobüsünde panik
Erdek-Ankara seferini yapan yolcu otobüsüne Bursa otobanında seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç