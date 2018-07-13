15 Temmuz şehitleri Gaziantep’te anıldı

Programa katılan Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehitlerin arkasından ağlanmaması için çağrıda bulundu.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Gaziantepli şehitler Seyit Ahmet Çakır ve Mehmet Demir’in aileleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, konuşmasında hain darbe girişiminin ardından kendisinin yalnız bırakılmadığını belirterek, yanlarında olan herkese teşekkür etti. Şehitlerin arkasından ağlanılmaması için de çağrıda bulunan baba Halisdemir, “15 Temmuz geçeli yaklaşık iki yıl oluyor. O günden bu güne kadar bizleri yalnız bırakmayan bütün Türk milletine ve siz değerli güneydoğulu hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız günün 24 saati bizimle beraberdi, bizi yalnız bırakmadı. Ben de bütün Türk milletine kapılarımı açtım. Vatandaşlarımı kucakladım, ağlayan vatandaşlarımızı teselli ettim. Sakın ağlamayın, onlar vatan için, toprak, millet için şehit oldu dualarımızı bekliyorlar dedim” ifadelerini kullandı.

İki yıldır Türkiye’de 75 binden fazla çocuğa Ömer Halisdemir’in isminin verildiğini hatırlatan Halisdemir, “Türkiye’de 75 bin çocuğa Ömer Halisdemir’in ismini koydukları için bu annelere sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim bu evlatları vatana, millete hayırlı kılsın. Bu evlatları yetiştiren anne ve babalara yardım etsin” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir mücadele vererek hayatlarını ortaya koyarak şehit olan tüm şehitlerimizi, vatan toprakları için, millet için, şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran anıyoruz. Allah onlardan razı olsun ve bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Biz millet olarak her şeye hazırız. Öyle olmasaydı 15 Temmuz’da bu hain darbe girişimine karşı, uçaklara, helikopterlere, tanklara, toplara ve tüfeklere karşı milletimiz imanlı göğsünü siper edip meydana çıkamazdı. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla milletimiz meydanlara, havalimanlarına koştu, tankların önüne yattı ve göğsünü siper etti. İslam’ın bayraktarlığını yapan bu memleketi Rabbim mahcup ve mağdur etmedi. Üç beş çapulcuya üç beş satılmışa bu vatan toprakları elbette teslim edilmeyecekti ve edilmedi” diye konuştu.

Şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, şiir dinletisi ve darbe gününe ilişkin sinevizyon gösterimleri de yapıldı.

Program şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve çiçek takdim edilmesinin ardından son buldu.