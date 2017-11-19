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19 Kasım 2017 15:25

24 ülkenin büyükelçisi Rumkale’de

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 24 AB üyesi ülkenin büyükelçileri Rumkale-Halfeti tekne turuna katıldı.

24 ülkenin büyükelçisi Rumkale’de

19 Kasım 2017 15:25


Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen 24 AB üyesi ülkenin büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Yavuzeli ilçesinde tekne turuna katılarak Fırat Nehri üzerinde Rumkale ve Halfeti’yi gezdi.


Gezi sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükelçi Berger, "Türkiye’de şimdiye kadar keşfettiğimizden daha fazlasını keşfetmemiz için mükemmel bir fırsat oldu. Bir kaç gündür Gaziantep’teyiz. Bugün de Fırat’ta bir tekne turu yaptık. Rumkale’yi gördük ne kadar güzel ve çeşitlilik gösteren bir ülke olduğunu fark ettik ve çok beğendik" ifadelerini kullandı.




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