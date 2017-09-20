Açık hava sinema etkinliklerinin sezon finali yapıldı

Beş gün boyunca farklı noktalardaki etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Gaziantep Sanat Merkezi avlusunda başlayan açık hava sinema etkinliği, Düztepe Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayaönü İtfaiye İçi, Seyrantepe Edebali İlköğretim Okulu ve Masal Park olmak üzere beş ayrı noktada düzenlendi, filmler yediden yetmişe sinemaseverlerle buluştu. Gelen misafirlere gazoz ve simit ikramı edilerek, yazlık sinemanın nostaljik dokusu yeniden canlandırılmaya çalışıldı.

Açık Hava Sineması etkinliklerinde farklı senaryolarıyla yerli filmler arasında öne çıkan üç film gösterildi. Başrolde Tolga Çevik’in oynadığı yerli yapım olan “Sen Benim Her Şeyimsin” filmi duygu dolu sahneleriyle seyirciyle buluştu. Sinemaseverler, “Geniş Aile Yapıştır” ve “Çarşı Pazar” komedi filmleriyle kahkaha dolu anlar yaşadı.