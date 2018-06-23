Adil Sani Konukoğlu’ndan öğrencilere öneriler

SANKO Okulları’nda 12’inci sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Konukoğlu, “Önünüzde uzun bir yol var. Bu yolculukta kendinizi yalnız o anki durumunuza odaklamayın, üniversite eğitiminizde ortaokul ve lise, iş yaşamınızda ise tüm dönemlerinizde hayatınızda yer alan arkadaşlarınızdan kopmadan yol alın” dedi.

“Sizler ailelerinizin olduğu kadar, bizlerin ve ülkemizin gözbebeğisiniz”

Akademik, sportif ve kültürel anlamda en iyi eğitimi vererek mezun ettikleri öğrencileri aslında hayata hazırladıklarını belirten Konukoğlu, “Bizlere güvenerek sizleri emanet eden değerli ailelerinize teşekkür ediyoruz. Sizler ailelerinizin olduğu kadar, bizlerin ve ülkemizin gözbebeğisiniz” ifadelerini kullandı.

“Kim ne iş yaparsa yapsın, en iyisini yapmak için çaba göstermeli. En iyiyi yapmayı hedefleyenler mutlaka başarılı olur” diyen Konukoğlu, daha önce mezun olanlar gibi şimdi ve gelecekte mezun olacak öğrencilerin de her zaman SANKO ailesinin kıymeti azalmayan birer nadide pırlantası olacağını söyledi.

Konukoğlu, SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu ve Liseler Müdürü Uğur Topuz’un da katıldığı söyleşide, öğrencilerin meslek seçimi, iş hayatı, işe alım süreci ve üniversite tercihleri konularındaki sorularını da yanıtladı.

Söyleşi, Konukoğlu’nun öğrencilere TYT ve AYT öncesi başarı dilekleri ve sonrasında pasta kesmeleri ile sona erdi.