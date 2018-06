Afrika’da 15 Temmuz şehitleri anısına iftar

Gaziantep İmkander Temsilcisi Said Gökdere , Uganda, Tanzanya ve Sudan’da 15 Temmuz Şehidi Halil Kantarcı anısına iftar yemeği verildiğini söyledi. Ramazan ayı boyunca her gün 15 Temmuz şehitleri anısına iftar yemeği verildiğini belirten Gökdere, su kuyuları açılan bölgelere mescit de yaptıklarını hatırlatarak, bölgede yaşayan ailelere ve öğrencilere destek verdiklerini kaydetti.

Bölgede Kur’an-ı Kerim kampanyası da başlattıklarını belirten Gökdere, "Uganda’da her gün 2500 kişiye bir medrese ve 4 mescitte aynı anda ailelere yemek veriyoruz. Her bir aileye bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde erzak paketleri hazırlayıp, ulaştırıyoruz. Ayrıca okulları dolaşıyoruz. Okullardaki öğrencilerin tamamına bayramlık kıyafetler ve ayakkabı verdik. Su kuyusu inşa ettiğimiz bölgelerdeki köylerin diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Su kuyusu açtığımız yerlerde mescit açarak, sünnet organizasyonları yapıyoruz. Köylerdeki çocukların temel ihtiyaçlarını da karşılamaya, eğitimlerine destek olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Medreselerin özellikle okul ve kur’an kurslarında kur-anı kerim ihtiyaçları yoğun bir şekilde bulunmaktaydı. 10-15 çocuğa bir kur’an-ı kerim düşüyordu ama şimdi her çocuğa bir kur’an-ı Kerim hediyesi başlattık. Ramazan ayı boyunca binlerce Kur’an-ı Kerim dağıttık" diye konuştu.