AK Parti Adayı Kirazoğlu kamu çalışanları ile buluştu

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere sayılı günler kalırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, her kesimden vatandaşı ziyaret ederek, AK Parti’nin vaatlerini anlatan Mehmet Sait Kirazoğlu, Türkiye’nin en büyük memur sendikaları konfederasyonu olan Memur-Sen’in Gaziantep il başkanlığında kamu çalışanları ile buluştu.

Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök ve Memur -Sen konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kamu çalışanının katıldığı ziyaret, sıcak bir ortamda ve karşılıklı sohbet havasında geçti.

"AK Parti’nin oyu yükseliyor"

Gaziantep’in yetiştirdiği başarılı bürokratlardan olan Mehmet Sait Kirazoğlu, erken seçim kararı alınmasının hemen ardından memleketi Gaziantep’e gelerek seçim çalışmalarına başlamıştı. İki aya yaklaşan seçim çalışmalarını değerlendiren Mehmet Sait Kirazoğlu, kararsızların oyunun iyice azaldığını, gün geçtikçe AK Parti’nin oy oranının belirgin bir şekilde arttığını söyledi. Kirazoğlu yaptığı değerlendirmede, "Seçime çok az saman kaldı. Son güne, son dakikaya kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için her oyun önemi büyüktür. Bugün geldiğimiz noktayı değerlendirecek olursak, ilk başladığımız döneme göre çok daha iyi bir noktadayız. Gün geçtikçe partimize ilgi ve yönelmeler artmaktadır. Bunu sahada hissediyoruz. Diğer taraftan da seçim günü yaklaştıkça kararsızların oyu azalıyor" dedi.

"Hizmet çıtası yükseliyor"

Türkiye’nin en büyük kamu memur sendikaları konfederasyonu olan Memur-Sen’de, kamu çalışanları ile sohbet eden AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Sait Kirazoğlu, vatandaşların genel anlamda kamu hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi. Başta hastaneler olmak üzere hemen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Kirazoğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde kamu hizmetlerinin yaygınlığı ve etkinliği büyük ölçüde arttı. Vatandaşlarla yaptığımız konuşmalarda, kamu hizmetlerinden memnun olduklarını görmek bizim için iftihar kaynağı. Bazen sıkıntılar da gelmiyor değil. Hizmetlerin kalitesi arttıkça vatandaşın beklentisi de artıyor. Gelen şikayetler beklentilerin yükselmesi ile ilgili. Bu da bizim açımızdan güzel bir durum. Çünkü vatandaş, mevcut hizmetlerin ancak AK Parti ile artacağını, AK Parti ile çıtanın yükseleceğini biliyor. Onun için de diyoruz ki, yaparsa AK Parti yapar" şeklinde konuştu.

"Belediyeler başarılı"

Milletvekili Adayı Mehmet Sait Kirazoğlu, Memur-Sen’i ziyareti sırasında Gaziantep’teki yerel yönetimleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kirazoğlu, seçim çalışmaları nedeniyle mahalle ve köyleri gezdiklerini, her gittikleri yerde belediyelerin sosyal tesisler başta olmak üzere her türlü hizmetleri ile karşılaştıklarını söyledi. Kirazoğlu, "Gaziantep yerel yönetimler açısından da şanslı bir il. Her mahallede sosyal tesis var. Vatandaşa her türlü hizmeti veriyorlar. Büyük bir ihtiyacı karşılıyorlar. Mesela Ankara’da bu hizmetleri göremezsiniz. Gerçekten Gaziantep’teki belediyeleri kutlamak gerek. Çok başarılılar" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin projeleri ile vatandaşın karşısına çıktığını, muhalefetin ise tamamen popülist politikalarla hareket ettiğini ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Kirazoğlu, “Parti’nin bugüne kadar yaptıkları, gelecekte de yapacaklarının teminatıdır. Onun için yaparsa yine Ak Parti yapar diyoruz. Seçmen, AK Parti’nin yaptıklarına ve programına bakıyor, bir de muhalefete bakıyor. AK Partinin projelere dayalı, muhalefetin ise tamamen yıkım ekibi gibi, tamamen popülist, gerçekçi olmayan söylemlerle hareket ettiğini görüyorlar. Popülizmle seçim kazanılmaz. Biz beyannamemizi açıkladık, neler yapacağımız belli, kaynaklarımız belli, geçmişte yaptıklarımızda gelecekte yapacaklarımızın teminatı niteliğinde. Muhalefetin gerçekçi, elle tutulur, ülkeyi bir adım öteye götürecek ciddi bir projesi yok. Halkımızın hizmetlerle ilgili taleplerinde çıtayı yükselttiğini görüyor ve bundan çok mutlu oluyoruz. AK Parti zaten özünde bir hizmet partisi. Bu konuda çok ciddi bir memnuniyet var. Hizmet konusundaki yetkinliğimizi halkımız biliyor. Partimiz bunu daha da ileriye taşıyacak birikime ve kadrolara sahip. Biz de başarılı olmak için gece-gündüz çalışarak Gaziantep’in her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin ve Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök de, Milletvekili Adayı Mehmet Sait Kirazoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Memur-Sen’in sendikal gündemi ile ilgili bilgi verdi. Sevin ve Gök, istikrarın bozulduğu ortamlardan en çok çalışanların olumsuz şekilde etkilendiğini belirterek, seçimlerden istikrarı güçlendirecek sonuçlar çıkmasını beklediklerini söylediler.