AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

Esnafın sorunlarını ve seçimlerden beklentilerini dinleyen AK Parti Milletvekili Koçer, ülke ekonomisinde yapısal hiçbir sorun olmadığını söyledi. Açıklanan yeni istihdam verilerinin de ekonominin iyi yolda olduğunun kanıtı olduğunu belirten Milletvekili Koçer, "İşsizliğin yeniden tek rakama düşmesi güçlü bir ekonomimiz olduğunun göstergesidir" dedi.

9 milyon kişi iş buldu

İstihdam verilerini değerlendiren Koçer, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalarak 9.9 olarak tespit edildi. Son bir yılda işsiz sayısı 423 bin azaldı. İstihdamda ise aynı dönemde 1 milyon 22 bin kişi arttı. Son 10 yılda ise neredeyse 9 milyon vatandaşımıza iş bulduk.İstihdam verilerindeki iyileşme, Türkiye’nin büyüme hikayesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Büyümenin istihdama katkısı sürekli artıyor. İşsizliğin tek haneye düşmesi önemlidir. Alınan tedbir ve destekler sonucu yeni istihdam artışları gelecektir" şeklinde konuştu.

İstihdam desteği sürecek

Ekonomi yönetiminin son derece başarılı olduğuna dikkat çeken Koçer, vatandaşların rahat olmasını, gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Milletvekili Nejat Koçer, "TBMM’de çalışmalarını yaptığımız Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu başta olmak üzere, Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu ve bir çok kanunu tedbir ile Kredi Garanti Fonu, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istihdam destekleri ile istihdam artışı devam edecektir" diye konuştu.