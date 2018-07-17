Ampute futbol ve okçuluk sahasında sona doğru

Türkiye’nin en büyük tesislerinden birisi olan Akkent Spor Köyü’ne yapılan Ampute Futbol Takımı ve Okçuluk Sporu Sahası’nda çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tahmazoğlu , sahanın kısa bir süre sonra hizmete açılacağı müjdesini verdi.

“Herkes spor yapabilecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin sporun cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sporu destekliyoruz ve sporun yapılabilmesi için tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana 22 tane fitness salonu ve Türkiye’de bir ilke imza atarak, Akkent Spor Köyünü yaptık. 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyümüz Türkiye’nin en büyük spor alanlarından bir tanesi. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, halı saha, tenis kortu, voleybol sahası ve kapalı spor salonumuz bulunuyor. Bunların yanına okçuluk ve Ampute Futbol takımımız için bir saha inşa ettik.Kısa bir süre içerisinde burayı hizmete açmış olacağız. Böylelikle genç, yaşlı, çocuk demeden vatandaşlarımız hangi spor dalını yapmak istiyorsa burada yapabilecek.Tesisimizin Şahinbey’imize ve Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.