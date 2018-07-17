Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 15:15

Ampute futbol ve okçuluk sahasında sona doğru

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Spor Köyü’ne, Ampute Futbol Takımı ve Okçuluk sporu için yapılan saha çalışmalarını inceledi.

Ampute futbol ve okçuluk sahasında sona doğru

17 Temmuz 2018 15:15


Türkiye’nin en büyük tesislerinden birisi olan Akkent Spor Köyü’ne yapılan Ampute Futbol Takımı ve Okçuluk Sporu Sahası’nda çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tahmazoğlu , sahanın kısa bir süre sonra hizmete açılacağı müjdesini verdi.


“Herkes spor yapabilecek”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin sporun cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sporu destekliyoruz ve sporun yapılabilmesi için tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana 22 tane fitness salonu ve Türkiye’de bir ilke imza atarak, Akkent Spor Köyünü yaptık. 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyümüz Türkiye’nin en büyük spor alanlarından bir tanesi. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, halı saha, tenis kortu, voleybol sahası ve kapalı spor salonumuz bulunuyor. Bunların yanına okçuluk ve Ampute Futbol takımımız için bir saha inşa ettik.Kısa bir süre içerisinde burayı hizmete açmış olacağız. Böylelikle genç, yaşlı, çocuk demeden vatandaşlarımız hangi spor dalını yapmak istiyorsa burada yapabilecek.Tesisimizin Şahinbey’imize ve Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç