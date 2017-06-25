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25 Haziran 2017 10:00

Anka hastanesinde bayramlaşma

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi, hekim ve personelleri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Anka hastanesinde bayramlaşma

25 Haziran 2017 10:00


Hastane lobisinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları ile tek tek tokalaşarak, onların bayramını kutladılar.


Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik kavramlarını daha da pekiştirdiğini dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bayramda da insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram ise, ekip ruhu ile insanların bir an önce sağlıklarına kavuşması için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, ”Özellikle bayramı hastanede geçirecek olan hasta ve hasta yakınlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri ve morallerini yüksek tutmaları için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.


Kaplan ve Bayram, daha sonra hekimlerle birlikte hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Bayram çikolatası ikram edip, onların bayramını kutlayan hastane yönetimi, hastalara acil şifalar da diledi. Hasta ve hasta yakınları ise bayram ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi




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