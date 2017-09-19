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19 Eylül 2017 14:48

Araban Ovası’nda ‘beyaz altın’ hasadına başlandı

Araban Ovası’nda ’beyaz altın’ olarak bilinen pamuğun hasadına başlandı.

Araban Ovası’nda ‘beyaz altın’ hasadına başlandı

19 Eylül 2017 14:48

Dönümde elde edilen ortalama 400 kilogram ürün, üreticiyi memnun etti.


Araban Ovası’nda toplam 27 bin dönüm arazi üzerinde ekili bulunan pamuğun hasadı başladı. Beyaz altın olarak da nitelendirilen pamuktan bu yıl bir dönüm alanda yaklaşık 375 ile 425 kilogram arasında verim alındı. Makineli pamuk hasadına başlanan bölgelerde inceleme yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, geçen yıl 1 kilogramı 1 lira 60 kuruştan üreticilerden alımına başlanan ve sezon sonuna kadar ilçedeki çırçır fabrikaları tarafından değişik fiyatlardan alımı yapılarak sezonu kapatan kütlü pamuğun bu yılki fiyatının ise en az 2 lira 60 kuruş civarında olmasını beklediklerini söyledi. Doğan, ilçede bu yıl yaklaşık 27 bin dönüm alanda 450 civarında çiftçi tarafından pamuk üretildiğini dile getirerek, "Pamuk fiyatının geçmiş yıllarda düşük olması sebebiyle pamuk üretiminde geçen yıllarda büyük düşüşler yaşandı. Her geçen yıl pamuk üretimindeki girdilerin artması ve fiyatın düşüklüğü nedeniyle üreticilerimiz geçen yıla kadar pamuk üretimine sıcak bakmıyordu. Bu nedenle Araban Ovası’nda pamuk üretiminde her geçen yıl önemli düşüşler yaşanıyordu. Geçen yıl pamuk fiyatlarının beklenen oranlarda gerçekleşmesi nedeniyle, bu yıl Araban Ovası’nda pamuk ekiminde az da olsa artışlar yaşandı. Araban Ziraat Odası olarak, bu yıl hükumetin bir kilogram kütlü pamuk alımı için pamuk üretimi aşamasında artan girdi fiyatlarını da hesap ederek, en az 2 lira 60 kuruş ve üzerinde taban fiyatı belirlemesini bekliyoruz’’ diye konuştu.




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