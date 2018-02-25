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25 Şubat 2018 13:52

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

Gaziantep’te etkili olan sağanak yağış, üreticilerin yüzünü güldürürken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Araban’da sağanak yağış ve yoğun sis

25 Şubat 2018 13:52


Gaziantep’in Araban ilçesi merkezi ve kırsalında gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur üreticilerin yüzünü güldürürken, sürücüleri ise olumsuz etkilenirken Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ ve Ergen geçitlerini kullanan araç sürücüleri yağmur ile birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.Sis nedeniyle düşen görüş mesafesi nedeniyle araçlar, güçlükle ilerleyebildi. İlçe merkezinde de sağanak ve sis nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.


Araban Şoförler Odası Başkanı Mustafa Karademir ise, sürücülere yoğun sis ve yağmur nedeniyle dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.




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