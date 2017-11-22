Artukbey’in ürün çeşidi 300’ü buldu

Artukbey’in yeni ürünleri olan üçü bir arada ve ikisi bir arada paket kahveleri market raflarında yerini almaya hazırlanıyor

Mardin’in ulusal markası olan Artukbey Kahve yenilikçi yapısı ve AR-GE çalışmalarıyla hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Dibek kahvesiyle markalaşmaya başlayan ve bugün sayısı 300’ü bulan ürün gamıyla yeni nesil girişimciliğin öncüleri arasında bulunan Artukbey, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yeni ürünleri "Üçü bir arada, üçü bir arada fındıklı ve ikisi bir arada paket kahveleriyle gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Market raflarında yerini alacak

Artukbey Kahve Türkiye genelinde bulunan 40’ı aşkın şubesiyle tüketicisiyle buluşmaya devam ederken son olarak ise market raflarında kendine yer bulmaya hazırlanıyor. Artukbey kahveler, önümüzdeki günlerde süpermarket raflarında satışa sunulması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Franchise’de çığır açtı

2000 yılından bu yana hizmet vermekte olan Artukbey Kahve, franchise konusunda da sektörünün liderlerinden olmayı başardı. Türkiye genelinde 40 tane şubesi bulunan firma 40. şubesini geçtiğimiz günlerde Şırnak’ta açtı.

"Önce Türkiye sonra Mardin"

Kurulduğu günden bu yana Mardin’in sosyokültürel aktivitelerine, eğitime ve spora katkıda bulunmayı misyon edindiklerini belirten Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Markalaşma kadar, kadim şehrimiz Mardin’in gelişmesi ve büyümesi de bizim için çok önemli. Artukbey’in doğduğu topraklar olan Mardin’imizin, gelişmesi ve büyümesi için her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İlk lansmanımızı Mardin’de gerçekleştirmiş ve uzun yıllar sonra Mardinliler’e tiyatro keyfi yaşatmıştık. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ateşi’ni getirerek bu kez de farklı bir sosyal aktivitenin gerçekleştirilmesine destek olmuş olduk. Mardin’e yatırım yapmak bizim için büyük bir onur kaynağı. Bununla beraber markalaşma konusunda da yeni Ar-ge girişimleri içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde, yeni ürünlerimizi tüketicimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz” dedi.