Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Toplumumuzda bayramlaşmanın önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Dr. Yıldırım, “Yaşadığımız dönem, ailelerin günlük koşuşturma içinde bir araya gelebilmesinde büyük engellerden biri. Halbuki bayramlar genç yaşlı demeden bütün aile bireylerinin aynı çatı altında toplanmaları ve birlikte zaman geçirebilmeleri için büyük bir fırsat oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

Dr. Yıldırım, “Sağlık, huzur ve mutlulukla dolu, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu, nice bayramları birlik ve toplum olarak kenetlenerek geçirmek dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.