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18 Eylül 2017 19:42

Aslan’dan Gaziler Haftası kutlaması

Birlik Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Aslan’dan Gaziler Haftası kutlaması

18 Eylül 2017 19:42


Vakıf Başkanı Mehmet Fatih Aslan, yaptığı açıklamada şehitlik ve gaziliğin önemine vurgu yaparak, "Bu milletin evlatları canı pahasına koruduğu vatan topraklarında şehitliği ve gaziliği bir gurur vesilesi yapmıştır. Tarihimizde dün olduğu gibi bugün de can veren kan veren yiğitler vardır. Bugün bu topraklarda rahatça yaşayabiliyorsak bunun birinci sebebi bu uğurda mücadele eden güvenlik güçlerimizdir. Bu mücadele sırasında kanlarını ve canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, onları hatırlamak ve onların değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu millet, gazi millettir. Bugüne kadar gerek sınırlarımız içinden gerekse dışından karşılaştığı zorlukları her defasında azim ve kararlılığıyla, kahramanlığıyla aşmasını bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Müşir’ ve ’Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, devletimizin bekası için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin ve şehitlerimizin, ailelerinin gururlarına ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyorum" diye konuştu.




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