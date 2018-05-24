Avrupa Birliği’nden Nizip Mülteci Kampı’na ilkokul

Okul sayesinde mülteci çocukların eğitim hayatı başlayacak.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’de eğitim altyapısına destek programı kapsamında Nizip Mülteci Kampı’ndaki Suriyeli çocukların eğitimi için inşa edilen okullardan ilki bugün açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen okul projesi ile mülteci kampında yaşayan savaş mağduru çocuklar eğitim hayatına başlayacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bugün burada kısa bir süre içinde Türkiye’nin farklı köşelerindekilerle birlikte toplam sayısı 200’ü bulacak okullarımızın ilkinin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. AB’nin Suriye Güven Fonu’nu tamamlayacak şekilde oluşturduğu Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) tesis edildiğinden bu yana Suriyeli çocukların eğitime hızlı bir şekilde erişimini kolaylaştırmak adına, Türk makamlarınca sarf edilen muazzam çabalara destek olabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Bugün artık 600 binden fazla Suriyeli çocuk burada, Türkiye’de okula gidebiliyor. Bu çabalara katkıda bulunmak üzere 475 milyon avro bütçesi olan projeler yoluyla, ortağımız olan KfW ve Dünya Bankası ile birlikte, 19 kentte 200’den fazla yeni okul inşa edilecek ve bu sayede 150 bin Suriyeli ve Türk öğrenci, gayet iyi donanımlı okullarda eğitimlerini tamamlayabilecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise Türkiye’nin savaşın ilk gününden itibaren ayrım gözetmeksizin Suriyelilere kucak açtıklarını söyledi. Tekin, "Şu an için konuştuğumuz fonlar, Suriyeli çocukların okullara devam edebilmesi için gereken bütçenin sadece yüzde 15-20’sini oluşturuyor. Şu an Suriyeli çocuklarımızın yüzde 65’i okullaşıyor. Yerinden yurdundan edilen yaklaşık 7 milyon Suriyelinin yarısı Türkiye’de misafir ediliyor. Bu da Türkiye’nin misafirperverliğinin en güzel örneğidir" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da bugüne kadar kente gelen yabancı misafirlerin hemen hepsinin Türkiye’nin yaptıklarını takdirle karşıladığını vurguladı. Yerlikaya, “Düşünün 33 milyar dolara yalın bir harcama yapmışız. Gaziantep olarak Suriyelilerle okulumuzu, hastanemizi, ekmeğimizi ve içtiğimiz suyu paylaştık. Aklınıza gelen her şeyi karşılık beklemeden paylaştık" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra okulda sembolik olarak ilk ders zili çaldı. Okulun içerisini gezen heyet sıralara oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış programına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, KfW Yönetim Kurulu Üyesi Roland Sıller ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya katıldı.