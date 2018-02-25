Avrupa Şampiyonlarına Yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep ziyaretinde Havalimanında yapılan karşılama törenine katılan bakan, milletvekili, belediye başkanları ve bürokratlar, alanda bulunan ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvasında ( Eurohockey İndoor Club Challenge I, Men) şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımına büyük ilgisi gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Yönetim Kurulu Üyesi Nur Mirkelam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve karşılama törenine katılan çok sayıda sanayici, iş adamı ve protokol üyesi şampiyon takımı kutlarken Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım’a başarılar diledi.