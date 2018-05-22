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22 Mayıs 2018 10:56

Avrupa Şampiyonu Hokeyciler Kupalarıyla Yurda Dönüyor

Avrupa şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımı oyuncuları bugün ülkeye dönüyorAvrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018” ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da “Euro Hockey Club Challenge lll, Men 2018” olarak gerçekleştirilen şampiyonalarda Türkiye’yi temsil eden ve Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımları bugün yurda dönüyor.

Avrupa Şampiyonu Hokeyciler Kupalarıyla Yurda Dönüyor

22 Mayıs 2018 10:56

Avrupa şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımı oyuncuları bugün ülkeye dönüyor


Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018” ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da “Euro Hockey Club Challenge lll, Men 2018” olarak gerçekleştirilen şampiyonalarda Türkiye’yi temsil eden ve Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımları bugün yurda dönüyor. Her iki kafilenin de sabah saatlerinde İstanbul aktarmalı olarak THY’nin tarifeli uçağıyla Gaziantep’e geleceği açıklandı. Viyana ve Kopenhag’dan hareket ederek İstanbul’da iki kupayı buluşturacak olan hokeyin sultanları ve kaplanları akşam saatlerinde şampiyonluk kupalarını Gaziantep’e getirmek üzere İstanbul’dan ayrılacak.


Şampiyonların Viyana ve Kopenhag’dan İstanbul aktarmalı Gaziantep’e geleceğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan "Şampiyonlarımız şampiyonluk kupalarını Gaziantep’e getirmek üzere bugün Viyana ve Kopenhag’dan hareket ederek İstanbul’da iki kupayı buluşturacak, ardından her iki takımımız farklı uçaklarla Gaziantep’e hareket edecektir. Kadın Hokey Takımımız ve heyetimiz Sabiha Gökçen Havaalanından bugün saat 19.50’de Gaziantep’e hareket edecek, erkek hokey takımımız ve beraberlerindeki heyet ise 22.40’ta Gaziantep’e heraket edecektir. Sporcularımız ve bizler bir an önce sevdiklerimizle buluşup şampiyonluk sevincimizi paylaşmak istiyoruz. Bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.




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