Baba-oğul el ele dünya ligine

Babası Abdülkadir Akkurt’un antrenörülüğünü yaptığı Eren, “Babamın hayalini gerçekleştireceğim” diyor.

Henüz 16 yaşında olan genç karateci Eren, bugüne kadar 5 Türkiye derecesi ile 2 dünya üçüncülüğü elde etti. Eren Akkurt, gelecek yıl şubat ayında Rusya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak istediğini ifade etti.

"Babamı onurlandırmak istiyorum"

Milli sporcu Eren Akkurt 6 yıldır karate sporuyla ilgilendiğini, son 3 yıldır da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde karate yaptığını söyledi.

Babasının elde edemediği şampiyonlukları kendisinin kazanacağını belirten genç yetenek, “Karate artık bizim için adeta ‘aile işi’ oldu. Babamdan sonra ben ve kız kardeşimde karate yapıyoruz. Bizim için adeta hayat felsefesi oldu. Küçükken spor salonuna giderdim. Burada babamın hareketlerini yapmaya çalışırdım. Babam da küçükken bana karate elbisesi alınca çok mutlu olmuştum, spora böyle başladım. Babamın, antrenörüm olması çok güzel, herkese nasip olmaz. Benim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Eren Akkurt, babasının kendisiyle ilgili her şeyi bildiğini ifade ederek, “Böylece daha verimli antrenmanlar yapıyorum. Bazen beni zorluyor. Bu da bana olumlu yansıyor. Bu yüzden büyüklerle antrenman yapıyorum.Ben de olabildiğince babama daha iyi görünmek zorundayım. Avrupa Şampiyonası’nda ve gençlik olimpiyatlarında birinci olarak babamı onurlandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"Onunla gurur duyuyorum"

Aktif spor hayatının ardından antrenörlüğe başlayan ve 10 yıldır milli takımı da çalıştıran 48 yaşındaki baba Abdulkadir Akkurt ise, oğlu Eren Akkurt’un da antrenörlüğünü yapıyor.

Akkurt, “Kendisi bu sporu severek yapıyor. Bu yüzden de 16 yaşında dünya üçüncüsü oldu. 3 yıldır da milli takımda. Hedefi olimpiyatlar. Onunlar gurur duyuyorum, anlatılmaz bir duygu” dedi.

Diğer sporcularıyla da çeşitli başarılar yakalamalarına rağmen oğlunun elde ettiği başarıların kendisi için farklı bir önemi olduğunu dile getiren Akkurt, “Avrupa ve dünyada derece yapmış sporcular yetiştirdim. İnsanın kendi evladı başarılı olunca sevinci katlanıyor. Daha yolun başındayız. Benim de Türkiye derecelerim vardı. Dünya Şampiyonası seçmelerine hazırlıkta ikinci olmuştum. Dünya Kupası’na gidemedim. Başarıları, sporcularım ile yaşadım. Türkiye dereceleri hayal ederken, bugün olimpiyat şampiyonlukları hedefler hale geldik. Oğlum, gerçekleştiremediğim hayalimi gerçekleştirdi. Avrupa’ya gidemedim, bana nasip olmadı ama oğlum hayalimi fazlasıyla gerçekleştirdi. Çok güzel dövüş zekası var. Oğlumun antrenörlüğünü yapmamın avantajı da dezavantajı da oluyor. Daha çok avantajı oluyor. Sürekli bir aradayız. Bu yönden çok iyi. Arkadaş gibiyiz. Dezavantajı da biraz duygusal oluyorum. Onunla katıldığımız müsabakalarda ben daha çok heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlandıklarını anlatan Akkurt, “Oğlum şampiyonaya iyi bir puana sahip olduğu için direkt katılacak. Oradan da güzel bir sonuç almayı bekliyoruz. Daha sonra ise Arjantin’de düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanacağız” diye konuştu.