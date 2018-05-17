Bakan Fakıbaba’badan Fatma Şahin’i övgü

Fakıbaba, “Türkiye’de böyle başkanların olmasıyla yerelde müthiş bir atağa geçildiğini gösteriyor” dedi.

Bakan Fakıbaba, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te: Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret etti. Şahin’in tarımsal alanda yaptığı hizmetleri sinevizyon eşliğinde dinleyen Fakıbaba, yerelde bir gelişme olduğu zaman ülkenin totalinde gelişmenin olacağını belirtti. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Başkan Şahin’i kutlayan Fakıbaba, “Belediyecilik eskisi gibi yol ve kaldırım gibi hizmetler ile yapılmıyor. Gaziantep’te belediye başkanları bunların tamamen dışına çıkarak istihdamı acaba nasıl sağlarız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına nasıl yardımcı olabiliriz? Benim bakan olarak işimi kolaylaştırıyorlar. Hem çiftçiyi eğitimle buluşturuyorlar hem de çiftçilerin ve insanların nabzını tutuyorlar” dedi.

Gaziantep’in yıllardır ‘ortak akılla’ idare edildiğini vurgulayan Fakıbaba, “Bakanıyla, milletvekiliyle, il başkanı, belediye başkanlarıyla, basınıyla, halkıyla artık birlikte hareket eden, örgütlenmiş idol bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Komşu bir şehir olduğumuz için de özellikle gurur duyuyorum. Gaziantep halkına gıda ve tarım alanında elimden gelen tüm yardımı vermeye çalışacağım. Çünkü Gaziantep halkı çalışkanlığı ve becerisiyle ile bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, belediye olarak tarımsal alanda yaptıkları hizmetleri ve vizyon projeleri anlattı

Özellikle Antep fıstığında birçok çalışmalar yaptıklarını belirten Şahin, Gübretaş’ta ‘altın gübre’ ürettiklerini söyledi. Antep fıstığında bir yıl ‘var yılı’ bir yıl ‘yok yılı’nın yaşandığını belirten Şahin, bu durumu ortadan kaldırmak için birçok projeler yaptıklarını kaydetti.

Belediyeciliğin geçmişte hep altyapı belediyeciliği olarak yapıldığını aktaran Şahin, ancak kendi dönemlerinde insanı merkeze alan sosyal belediyeciliğin yapıldığını söyledi. Şimdi ise her şeyin dahil olduğu bir belediyecilik yapıldığını belirten Şahin, “Havasından, suyundan, toprağından ve insanından sorumlu bir belediyecilik anlayışı ile gidiyoruz. UNESCO Gastronomi kenti olmadaki en önemli çalışmalarımız tarımsal alanda altyapıya verdiğimiz çalışmalar ve desteklerle oldu. Soft domatesinden Antep biberine, Araban’daki sarımsaktan Nizip’teki fıstığa, zeytine tüm tarımsal ürünleri destekliyoruz. Yerel ürünlerimizin hepsini destekliyoruz. Biz elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz ama en önemli destek ise liderlik. Şehrimizin önemli projelerinin desteklenmesi adına bakanımızın onayını aldık. Meslek gruplarının taşınmasında ve Şahinbey Belediyesi ile yapacağımız uydu kentlerin yapımı için bakanlığımızın onayını aldık. Bu konuda bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Başkan Fatma Şahin, Bakan Fakıbaba’ya Gaziantep özgü bakır işlemeli ibrik hediye etti.