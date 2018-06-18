Başkan Fadıloğlu’ndan yapılandırma uyarısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çıkarılan kanun gereğince borcu olan vatandaşların emlak, çevre temizlik, ilan, reklam, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Vatandaşların Şehitkamil Belediyesinden yapacakları yapılandırma ile borçlarını rahatlıkla ödeyebileceklerini dile getiren Fadıloğlu, “31 Temmuz 2018 tarih öncesi emlak-çevre temizlik-ilan-reklam vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı kanun kapsamında yapılandırılabilecek. İlgili dönemlerde geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacak. Başvurular, 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar sürecek. Vatandaşımız borçlarını Şehitkamil Belediyemizin http://www.sehitkamil.bel.tr internet adresine girerek sorgulayabilir. Yapılandırma işlemi internet adresi üzerinden yapılandırılamaz. Vatandaşlarımız, Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi’nden sorgulama, yapılandırma ve ödeme işlemi yapabilir. Ancak yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerin bizzat kendileri Şehitkamil Belediyesinde başvuru yapmak zorundadır. Mükellefler, borçlarını Şehitkamil Belediyesine başvurarak yapılandırdıktan sonra Şehitkamil Belediyesi resmi internet adresi üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirebilir. Faizsiz ve cezasız yapılandırma fırsatı için vatandaşlarımızın geç kalmamasını rica ediyorum” dedi.