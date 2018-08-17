Başkan Özkeçeci dolar bozdurdu

Gaziantep’te Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, partisinin Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, İbrahimli bölgesindeki Ziraat Bankası şubesine gelen partililer ellerindeki dolarları Türk Lirası’na çevirerek Türkiye’ye uygulanmak istenen ekonomik baskıya tepki gösterdi. Ekonomik darbeye fırsat vermeyeceklerini belirten Başkan Özkeçeci, "Bölgesinde, coğrafyasında istikrarın yegane temsilcisi olan Türkiye’miz üzerine, yurdumuz üzerine, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız üzerine oyunlar oynanmak isteniyor ama bu oyun kurucular kendi oyunlarının altında kalacaktır. Biz her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın arkasındayız. Bu döviz bozdurma kampanyası milli bir seferberliktir. Biz de teşkilatımız olarak buraya Ziraat Bankasına geldik ve elimizdeki dövizleri bozdurduk. !5 Temmuz’da başaramadıklarını, topla tüfekle başaramadıklarını şuanda ekonomik olarak para ile yapmak istiyorlar ama yine başaramayacaklar. Çünkü Türkiye güçlüdür, ayaktadır ve daima bölgesinde lider olacaktır" diye konuştu.

Özkeçeci ve beraberindekiler, açıklamanın ardından bankadan ayrıldı.