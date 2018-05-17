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17 Mayıs 2018 15:36

Başkanlar Şahinbey’i inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Şahinbey İlçesinde yapılan çalışmaları yerinde gezerek istişarede bulundular.

Başkanlar Şahinbey’i inceledi

17 Mayıs 2018 15:36


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Vekili Osman Toprak ve beraberindeki heyete Şahinbey İlçesinde yapılan çalışmaları gezdirdi.


Belediyecilik sahada yapılıyor


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “On bir ayın sultanı olan sevginin, kardeşliğin ve güzel duyguların yaşandığı Ramazan ayı içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin için gösterdiği hassasiyetle, tüm Müslüman aleminin barış içerisinde yaşamasını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Şahinbey Belediye Başkanımız ile birlikte saha gezisindeyiz. Çünkü Belediyecilik sahada yapılıyor. Öncelikle Yamaçtepeyi gezdik burada yeni bir yaşam alanı kuruluyor. Bizim orada alt yapı çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Ormanın içerisinde kurulacak bu yaşam alanı alt ve üst yapısıyla çok güzel örnek bir alan olacak. Şahinbey’in altı ve üstü tarih. 1700 yıllık Mecidiye Hanını inceledik. Bu tarih ve bu coğrafya bize emanet. Bizde daha önce harabe diyerek dönülüp bakılmayan, yıkılan yerleri restore ederek çocuklarımıza tarihimizi miras bırakmamız gerekiyor. Burası bittiğin de büyük bir çarşıya ve çocuklarımızın kitap okuyabilecekleri bir alana dönüşecek. Şahinbey 1 milyonun üzerinde nüfusu ile şehrin yarısını oluşturuyor. Yıllardır alanda çalışkanlığı ve gayreti ile çalışan, üreten, büyüyen bir Şahinbey var. Bizde bununla gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kardeşlik hukuku içerisinde ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapmak için büyük bir gayret gösteriyoruz” diye konuştu.




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