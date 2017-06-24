Bayram kahveleri Artukbey’den

gününden itibaren açık olacak.

Misafirlerine, şık sunumları ve eşsiz ürünleriyle adeta bayram coşkusu yaşatacak. Çeşitli kahve ve kuruyemiş ikramlarının bulunduğu mağazalarda, her yaşa ve zevke hitap eden ürünleri bulabilmek mümkün. Kurulduğu günden bu yana, reklam ve Ar-Ge çalışmalarıyla, büyümesine hız kesmeden devam eden Artukbey Kahve, ürün gamını ve şube sayısını gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, İzmir’de açılan Artukbey Coffee Shop ile Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki tüketiciye ulaşıyor. 2000 yılından bu yana, Mardin’de, markalaşma yolunda hızlı adımlarla, zirveye doğru ilerleyen firma, bugün yeni şubesiyle beraber, Türkiye’nin dört bir yanında, 18 ilde bulunan, toplam 38 şubesiyle hizmet veriyor. Artukbey Yeni franchise anlaşmalarına da hız kesmeden devam ediyor.