Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:41

Bayram kahveleri Artukbey’den

Dibek kahvesiyle markalaşan ve iyi bir çıkış yakalayan firmanın mağazaları, Ramazan Bayramının 2.

Bayram kahveleri Artukbey’den

24 Haziran 2017 14:41

gününden itibaren açık olacak.


Misafirlerine, şık sunumları ve eşsiz ürünleriyle adeta bayram coşkusu yaşatacak. Çeşitli kahve ve kuruyemiş ikramlarının bulunduğu mağazalarda, her yaşa ve zevke hitap eden ürünleri bulabilmek mümkün. Kurulduğu günden bu yana, reklam ve Ar-Ge çalışmalarıyla, büyümesine hız kesmeden devam eden Artukbey Kahve, ürün gamını ve şube sayısını gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerde, İzmir’de açılan Artukbey Coffee Shop ile Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki tüketiciye ulaşıyor. 2000 yılından bu yana, Mardin’de, markalaşma yolunda hızlı adımlarla, zirveye doğru ilerleyen firma, bugün yeni şubesiyle beraber, Türkiye’nin dört bir yanında, 18 ilde bulunan, toplam 38 şubesiyle hizmet veriyor. Artukbey Yeni franchise anlaşmalarına da hız kesmeden devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!