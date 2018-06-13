Bayram seferine çıkan otobüs şoförlerine polis tembihi

Ekipler otobüs şoförlerine kurallara riayet konusunda tembihlerde bulunduktan sonra yola çıkma izni verdi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde uygulama yaptı. Sefere çıkan otobüsleri terminal girişinde tek tek duran polis ekipleri, sürücüleri otobüsten indirerek uyarılarda bulundu. Ehliyet, ruhsat ve gerekli evrakları kontrol eden ekipler, sürücülerden yolculuk esnasında trafik kurallarına riayet edilmesini istedi. Hız limitlerini aşılmaması ve güvenli bir yolculuk edilmesi gerekenleri hatırlatan ekipler, sıkı sıkı tembihlerde bulundu. Otobüs içerisindeki yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını da kontrol eden ekipler, yolculara da ikazlarda bulundu. Polis ekipleri, güvenli ve huzurlu bir yolculuk için uyulması gerekenleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanları ikaz edilmesini istedi. Kurallara uymamakta inat halinde ise en yakın güvenlik güçlerine ihlalin bildirilerek, polis ve jandarmadan yardım istenmesi gerektiğini anlattı. Ekipler uyarı ve hatırlatmaların ardından otobüs şoförleri ve yolculara "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.

Amaç ceza yazmak değil

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin de amacın sürücülere ceza yazmak olmadığına vurgu yaparak, "Bayram öncesi kazaları en aza indirgemek, insanların huzurlu, mutlu ve güvenli bir şekilde bayram tatiline gidiş ve dönüşlerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldık. Bu öncelikle otobüs sürücüleri ve yolcuları olmak üzere tüm araç sürücülerini ikaz ediyor, kurallara riayet etmelerini istiyoruz. Bizim amacımız ceza yazmak değil. Bayram boyunca da radar, hız kontrolü gibi denetimlerin yanı sıra kentin farklı bölgelerinde de uygulamalarımız sürecek. Tüm ikazlarımıza rağmen kurallara uygulamayan sürücü yada yolculara gerekli cezaları tatbik edeceğiz" diye konuştu.