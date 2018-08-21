Bayram yoğunluğunda berberler randevu ile tıraş ediyor

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen berber ve kuaförler vatandaşların ihtiyacına cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Gelen müşterilere fiş keserek randevu veren kuaför ve berberler, zamanı gelen müşterisinin sıra numarasına bakarak tıraş ediyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda işlerinin yoğunlaştığını belirten berber Şahin Özdemir, yoğunluğa cevap verebilmek amacıyla randevu sistemini geliştirdiklerini kaydetti. Özdemir, "İşimizdeki yoğunluk bizleri memnun ediyor. Ancak müşterilerimiz tıraş olmayı genelde son güne bıraktıklarından yoğunluk yaşıyoruz. Aslında Bayrama 1 hafta önce başlasalar tıraş olmaya daha rahat çalışır ve daha kaliteli hizmet veririz. Kurban Bayram namazına kadar çalışacağız. Ortalama sabah saat 05.00’e kadar mesai yapacağız. Çünkü hala tıraş olmayan çok müşterimiz var. Sırada bekleyen ve randevu alan müşterilerimiz de var. 2 veya 3 haftalık müşteri kitlemizi üç güne sığdırmak zorundayız. Bu yüzden de yoğun çalışıp geç saatlere kadar mesai yaparak Yavuzeli genelindeki müşterilerimize hizmet vermeye çalışacağız” dedi.