BBG evi gibi uyuşturucu imalathanesi

Koç başı ile açılan binalardan birinde BBG evi gibi bir imalathane ele geçirildi. Yüzlerce polisin katıldığı operasyonlarda toplam 60 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel harekat, Terörle Mücadele(TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM), Köpek Eğitim Merkezi(KEM) gibi birim ve amirlere bağlı ekiplerle birlikte 50 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Koç başları ile kapıları açan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 uyuşturucu imalathanesi ele geçirdi. Evin dışına ve içerisine donatılan güvenlik kameraları ile dışarıdan da izlenen imalathanede, polis baskını ile ne olduğunu anlayamayan şahıslar kaçmaya çalışırken, evdeki uyuşturucu maddelerini imha etmek istedi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile şahıslar kaçamadan etkisiz hale getirilirken, diğer evlerin çatı ve bahçelerine atılan uyuşturucu maddeler bulundu.

Saksıda hint keneviri

Narkotik köpek bady tarafından gizlenen uyuşturucu maddeleri tek tek bulundu. Ekipler, aramalarda şahısların çiçek saksılarında hint keneviri yetiştirdiklerini belirlerken,saksıların altında gizlenen ve satışa hazır uyuşturucular da narkotik köpek bady tarafından bulundu. İmalathanede etkisiz hale getirilen 3 kişi gözaltına alınırken, imalathanede kullanılan 100 ampul efedrin, metamfetemin çoğaltılmasınada kullanılan malzeme, metaryaller ile 140 gram metamfetamin, 2 kilo 450 gram esrer, 132 gram eroin 20 fişek hazır esrar, 15 fişek satışa hazır metamfetamin, 5 fişek bonzai, 57 kilo hint keneviri, 2 hassas terazi, 6 pompalı tüfek, çok sayıda dolu kartuş 7 tabanca ve çok sayıda mermi, 2 kurusu sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu da ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise 41 adrese eş zamanlı baskın

Seçim öncesinde Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı,Karkamış, Nizip ilçelerini kapsayan ikinci operasyonda ise 41 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplamda 300 polisin katıldığı operasyonda 200 gram sentetik bonzai 500 gram esrar, 10 fişek esrar, 20 fişek metamfetamin, 184 kök hint keneviri 6 bin 450 lira para, 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 6 sallama bıçak ele geçirilirken, 21 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonlarda narkotik köpek bady, Yüzlerce polisin katıldığı operasyonlarda toplamda gözaltı sayısı 60’a ulaştı.