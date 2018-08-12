Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan bisiklet turu

Şahinbey Belediyesi’nin spor faaliyetleri çerçevesinde Demokrasi Meydanı’nda başlayan bisiklet turu Marif Kavşagı, Yeşil Su, Gaziantep Lisesi, Binevler Postanesi, Harikalar Diyarı Masal Parkı’ndan Tramvay hattı boyunca devam edip tekrar Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

Şahinbey Anıtı’na pedal çevirdiler

Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla ve bisikletçilerle yaptığı bisiklet turunun ardından, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan sporcularla Şahinbey Anıtı’na kadar pedal çevirdi. Şahinbey Anıtı’nı sporcularla birlikte ziyaret eden Tahmazoğlu Şahinbey’in ruhuna dua okuduktan sonra piknik için gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

“Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların kaliteli bir yaşam sürmeleri için spor yapmaları gerektiğini belirterek, “Sağlıklı kalmamız için düzenli olarak spor yapmamız gerekiyor. Kavaklıkta her hafta vatandaşlarımızla birlikte düzenli olarak yürüyüş düzenliyoruz. Pazar günüde Demokrasi Meydanı’ndan başlayan bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Büyükşehir, Şehitkâmil ve belediyemizin yapmış olduğu bisiklet yollarında tüm vatandaşlarımızı bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar 5 bin’in üzerinde bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Bundan sonrada dağıtmaya devam edeceğiz. Amacımız yaptığımız fitness salonlarında, parklarımızdaki spor aletleriyle ve Akkent Spor Köyümüzle vatandaşlarımıza alt yapı desteği sunarak spor yapmalarını sağlamak” dedi.